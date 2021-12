Orne. Covid-19 : les pompiers vaccinent, les forces de l'ordre contrôlent

Mercredi 22 décembre, de 9 heures à 18 heures, grâce à leur unité mobile de vaccination, les sapeurs-pompiers de l'Orne administrent sans rendez-vous, uniquement des troisièmes doses à la population, dans les centres de secours d'Alençon, Flers, Argentan et L'Aigle.

Le lendemain, aux mêmes horaires, ce sera dans les centres de secours d'Alençon, de Mortagne et de Domfront. Durant ces deux jours, les 18/30 ans seront vaccinés avec du Pfizzer. Pour les plus de 30 ans, ce sera avec du Moderna. Il faut venir avec sa carte Vitale, sa carte d'identité. Et avec un stylo…

Dans le cadre des fêtes de fin d'année et du fait de l'arrivée du variant Omicron sur le territoire, les contrôles liés au pass sanitaire sont amplifiés dans l'Orne, où le taux d'incidence continue de lentement grimper, à 300 cas pour 100 000 habitants.

C'est ainsi que mardi 21 décembre au soir, des contrôles ont été effectués à Mortagne-au-Perche, et que de nombreux autres contrôles sont programmés ailleurs dans l'Orne, d'ici les fêtes.