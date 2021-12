Cherbourg-en-Cotentin. Les points relais dans les starting-blocks pour Noël

C'est la ruée dans certains commerces partenaires de Mondial Relay à quelques jours de Noël. À Cherbourg par exemple, le bar-tabac-presse Le Maryland ou encore celui des Fourches ont enregistré jusqu'à 300 colis par jour récupérés par les clients, au plus fort de l'activité. Dans le magasin d'épicerie et de déco Lez'arts du coin, situé au 6, rue des Fossés, les livraisons quotidiennes commencent à diminuer ce mardi 21 décembre, d'après le co-gérant Maxime Rolland : "Le local a une capacité d'environ 200 colis. J'en ai reçu 150 jeudi, 160 vendredi… Il y a un moment, je manquais de place [dans la réserve] et j'ai dû en mettre dans la surface de vente. Mais ce matin [mardi], je n'en ai pas beaucoup, seulement 131 avec ce qu'il me reste de samedi."

Un client se présente à la caisse. Patrice vient chercher cinq colis, pour Noël… "C'est plus pratique car ils sont toujours ouverts en dehors des horaires de travail, contrairement à La Poste, explique-t-il. Après, j'espère que ça leur rapporte une clientèle supplémentaire." Réponse de Maxime Rolland : "Pendant qu'on va chercher leur(s) colis, ils regardent les produits du magasin. Sur 10 clients [qui viennent pour récupérer un colis], 4 vont acheter." Un atout supplémentaire pour l'enseigne. "Je ne peux pas donner de chiffres sur ce qu'on gagne. Mais je fais ça avant tout pour rendre service aux clients et faire connaître le magasin", poursuit le co-gérant. Et alors, quelles sont les tendances pour Noël ? "Je dirais 50 % de neuf, 50 % de seconde main. Vinted marche très très bien [par exemple], mais aussi les jouets."

Pour venir chercher son colis, il suffit de présenter une pièce d'identité ou le code à six chiffres qui correspond à la commande. En seulement quelques heures, 46 colis ont été récupérés au magasin. Nouvelle livraison mercredi matin…