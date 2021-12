Mézidon Vallée d'Auge. Noël au château de Canon émerveille petits et grands

Pour la cinquième édition, l'événement Noël au château de Canon, à Mézidon, est de retour, pour vivre la magie de Noël jusqu'à la fin du mois de décembre. Le lieu ouvre ses portes aux familles avec une multitude d'activités et de surprises à découvrir, le tout dans un cadre féerique et décoré aux couleurs de Noël. On raconte que le père Noël y aurait même posé ses valises...

Marguerite de Mézerac, organisatrice de l'événement, nous en dit plus sur les immanquables de cette édition.

Tout ce qu'il ne faut pas manquer dans les murs du château !

Entre petit goûter, contes enchantés et rencontre avec le père Noël, pas de doute, les enfants auront de quoi patienter jusqu'à Noël ! Ou simplement de quoi prolonger cette période de fêtes et de rêves. Vous avez jusqu'au jeudi 30 décembre pour en profiter. La réservation pour certaines activités est conseillée. Vous pouvez choisir votre créneau sur chateaudecanon.com.