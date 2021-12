Télévision. La Reine des neiges, Cendrillon... Un programme féerique pour Noël

Si la saison des téléfilms de Noël bat son plein pour les adultes, les enfants ne sont pas en reste. Les chaînes du groupe M6 l'ont bien compris et profitent des vacances scolaires pour accumuler les bons chiffres d'audience.

Lundi 20 décembre, Elsa et Anna envahissent votre petit écran avec La Reine Des neiges 2, à 21 h 05 sur M6, suivi en deuxième partie de soirée par trois courts-métrages.

Le vendredi 24 décembre, pendant que certains passeront à table pour le réveillon, d'autres profiteront du Voyage d'Arlo (21h05) avant, le lendemain, un enchaînement de classiques. Cendrillon (16 h 30), Blanche-Neige et les Sept Nains (18 heures) et Bambi (21 h 05).

Le dimanche 26 décembre, dernière ligne droite de 2021 sur 6Ter avec Cendrillon (21 h 05) et Maléfique (23 heures). Enfin, comme si les jouets manquaient encore, Toy Story 1 et 2 se succèdent sur M6 le vendredi 31 décembre (13 h 50 et 15 h 40).

