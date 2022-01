Bagnoles de l'Orne Normandie. Le premier tournoi de tennis ATP de la saison, c'est dans l'Orne !

Rencontre avec Gilles Poussin, directeur des Internationaux masculins de Bagnoles-de-l'Orne Normandie.

Gilles Poussin, vous êtes directeur de ce tournoi. Comment est-il né ?

"Il était organisé à Deauville (Calvados), qui s'est retrouvée dans l'impossibilité de l'organiser. La présidente de la Ligue de Normandie voulait qu'il reste en Normandie. Elle s'est tournée vers Bagnoles-de-l'Orne, où la Ligue avait le complexe tennistique Maxime Merlin. On a dit oui et on a eu quinze jours pour organiser la première édition !"

Aujourd'hui, quelles sont les difficultés d'une telle organisation ?

"Il faut trouver soixante-dix mille euros de budget. Mais il faut aussi une quarantaine de bénévoles. Ce n'est pas chose facile, le tournoi est disputé le week-end mais aussi en semaine. On a quelques retraités et des bénévoles qui travaillent, mais qui sont disponibles soit le matin, soit en après-midi."

Votre plus grande satisfaction ?

"Voir que le tournoi perdure. On essaye même chaque année d'y apporter quelques améliorations, notamment sur l'accueil. En espérant qu'après l'édition 2021 annulée à cause de la Covid, celle de janvier 2022 puisse être disputée normalement."