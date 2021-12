Rouen. Les amateurs de chocolats répondent toujours à l'appel pour Noël

Chez Beyer, la plus ancienne chocolaterie de Rouen, la ruée vers les chocolats de Noël a commencé depuis déjà trois semaines. "Je pense qu'on va vivre une année aussi exceptionnelle que l'année dernière", se réjouit Maxime Fessard.

Un budget stable

Le maître artisan chocolatier, qui gère la maison Beyer depuis 2014, n'a pas remarqué de baisse sensible du budget chocolat de ses clients, qui préfèrent "consommer plus petit mais meilleur" et qui ont à cœur de supporter leurs artisans préférés. Pour les fêtes, ils seront encore nombreux à se ruer sur les spécialités de la maison, comme le marron glacé ou la bûche, qui change tous les ans et qui rend hommage à l'orange pour cette fin d'année.

Cette année, Maxime Fessard veut également faire (re)découvrir les fondants de Noël à ses clients : "C'est une des plus vieilles confiseries françaises, qui est devenue quelque chose que nous ne connaissons absolument plus."

Sans additif, sans gélifiant, ce bonbon de sucre devrait sans mal conquérir l'estomac des gourmands.