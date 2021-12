Manche. Menacé d'expulsion, Mamadou peut rester à Cherbourg

"J'aime Cherbourg, les gens sont gentils ici", se réjouit Mamadou, 28 ans, qui préfère ne pas divulguer son nom de famille par sécurité… Mamadou a été contraint de quitter son pays natal, la Guinée, il y a trois ans, après avoir interviewé un prisonnier politique. Son article relatait la disparition d'un jeune homme après le massacre de 157 personnes par des militaires, et le viol de 109 femmes, le 28 septembre 2009 dans un stade de football de Conakry, la capitale.

Menacé de mort à plusieurs reprises par les militaires, le jeune journaliste a dû quitter la maison familiale du jour au lendemain, sans pouvoir dire au revoir à ses proches. "J'aime le métier de journaliste, j'aime la liberté, mais je ne pouvais plus continuer à me battre." Il a alors fui. "J'ai beaucoup marché", raconte-t-il. Il a ensuite traversé la Méditerranée dans une embarcation de fortune vers le sud de la France…

"Le début d'une histoire"

Arrivé à Cherbourg en novembre 2018, pour rejoindre sa compagne, il a multiplié les rendez-vous pour avoir droit de rester et de travailler en France, tout en étant bénévole dans plusieurs associations locales comme la Croix Rouge, la MJC la Brèche, France Bénévolat... Menacé d'expulsion, Mamadou a finalement eu gain de cause. Jeudi 16 décembre, il a pu aller chercher son récépissé (renouvelable dans trois mois) à la préfecture de la Manche, avec autorisation de travail, ce qui lui permet de poursuivre son activité à la protection civile. "C'est l'émotion, vous détenez un papier que vous attendez depuis trois ans. [Je me remémore] toute la souffrance que j'ai endurée. C'est se débarrasser d'un grand fardeau que vous portez depuis très très longtemps. C'est surtout la fin d'une histoire qui a été très difficile, et le début d'une autre que vous espérez meilleure", explique-t-il. Mamadou reste prudent, il sait que rien n'est acquis.

"Je dis merci à tous mes soutiens et à tous les élus de la Manche. Sans l'aide des autres, je ne pense pas que j'y serai arrivé" conclue-t-il.