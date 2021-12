Covid-19. Quatre écoles et une centaine de classes fermées en Normandie

Il était grand temps que les vacances de Noël arrivent si l'on en croit les chiffres publiés à la mi-journée, vendredi 17 décembre, par le rectorat de Caen. Le bilan : quatre écoles fermées, 105 classes désertes et 1 780 élèves touchés par la Covid-19. La Manche et la Seine-Maritime sont les départements les plus touchés, ce sont d'ailleurs les deux seuls où l'on recense des écoles totalement closes (deux chacun). A contrario, l'Orne semble être le département le moins touché (même s'il faut prendre en compte la densité d'établissements) avec seulement neuf classes fermées.

Notez que près d'un tiers des 35 991 tests proposés par les établissements après la détection de cas positifs n'a pas été réalisé.