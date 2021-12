Cuisine. "La Manche dans l'assiette", un livre de recettes 100 % locales

Que diriez-vous d'un cheesecake salé au crabe, suivi de moules au cidre, camembert et andouille et de terminer par une brioche perdue et son caramel ? Ces plats alléchants font partie de la trentaine de recettes réunies dans le livre "La Manche dans l'assiette" signés Anaïs Mouchel (créatrice du site Localmanche.fr), de La Haye-du-Puits et Camille Marie, de Valognes. Elles ont sillonné depuis le printemps dernier les routes du département à la rencontre de restaurateurs, pâtissiers, producteurs, et créateurs… "Il y a des recettes de chefs, mais aussi du quotidien, par exemple Flavie de Granola & Muesli qui propose une recette de granola. On a aussi Françoise qui est du côté de Saint-Lô et qui a proposé une petite terrine de sarrasin", explique Camille Marie qui a mené ce projet en dehors de son travail de chargée de communication interne chez Agrial à Lessay. "C'est plus qu'un livre de recettes, c'est aussi un guide local", poursuit-elle.

Camille Marie présente le livre de recettes Impossible de lire le son.

400 exemplaires ont été imprimés en autoédition à Valognes, au Versailles Normand. Exemplaires à retrouver au centre E.Leclerc de Tourlaville, à l'épicerie Le Comptoir Normand, rue Albert Mahieu à Cherbourg, à la boutique Mimosa & Tralala et La Pie qui court, à la M'Fabrik à Saint-Lô, à la Boutique Art'itude à Coutances, à l'Atelier à l'Ouest à Lessay, ou au Comptoir Colibri de Valognes.