Tennis de table (Pro B). Championnat de France : match crucial pour la Bayard-Argentan

À trois rencontres de la fin des matchs aller, la plus importante soirée du championnat de France de tennis de table de Pro B 2021-2022 pour la Bayard-Argentan sera sans doute disputée mercredi 15 décembre.

En match en retard du championnat, les Ornais, qui restent sur une victoire dimanche 12 décembre à Lille (Nord), reçoivent Istres (Bouches-du-Rhône).

Avec seulement huit points, les deux équipes sont ex aequo, à la dernière place du classement. Mais l'équipe d'Istres aura encore un match en retard à disputer. Pas la Bayard. "Et Félix Lebrun, le plus grand espoir français, récent champion du monde Cadets, est dans les rangs istréens. Mais on va tout faire pour le freiner dans ses ambitions", explique Laurent Launay, le directeur sportif de la Bayard-Argentan.