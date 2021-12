Le Havre. Pas de hausse d'impôts pour 2022

Le Conseil municipal du Havre a voté, lundi 13 décembre, le budget primitif 2022. Il s'élève à 302,5 millions d'euros. Il s'agit d'un budget stable (-0.8 %) qui se fera sans hausse d'impôts.

Le budget primitif 2022 prévoit la stabilité des taux d'imposition (inchangés depuis 2009) et des tarifs de cantine scolaire, la réalisation du programme pluriannuel d'investissements, l'ouverture des nouveaux services (ouverture des crèches le mercredi) et de nouveaux équipements (la crèche du parc Grosos, les travaux du stade Gagarine, le centre médico-social (CMS) à Brindeau, la rénovation de la patinoire ou encore l'entretien et la création d'écoles).

Cette année, la Ville du Havre poursuit la réduction de la dette (-6,9 %, après une baisse de 5 % en 2021). Le budget primitif 2022 s'établit ainsi à 302,5 millions d'euros (dont 211,11 millions d'euros pour le fonctionnement (-1.8 %) et 91,39 millions d'euros pour l'investissement (+1,5 %)).

En 2018, la Chambre régionale des comptes de Normandie épinglait la Ville concernant son endettement qui approchait le seuil d'alerte. La mairie précise qu'au "1er janvier 2022, l'encours de la dette est estimé à 228,28 millions d'euros (en baisse de -6,9 %, après une baisse de 4,9 % en 2021). Les capacités de désendettement de la Ville restent ainsi à un niveau acceptable, en dessous de 10 années en moyenne (7,1 années pour la Ville du Havre)".