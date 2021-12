Ouistreham. Immigration : le ministre de l'Intérieur salue le travail des gendarmes

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était en visite à Ouistreham lundi 13 décembre. Il s'est rendu à la brigade de gendarmerie pour évoquer les moyens mis en place pour lutter contre l'immigration clandestine, un fléau qui touche la commune depuis plus de vingt ans. "Les gendarmes font un travail très important", a tenu a souligné le ministre de l'Intérieur.

Gérald Darmanin attend du changement de la part des Anglais

À Ouistreham, une cinquantaine de migrants, notamment Soudanais mais aussi Irakiens et Albanais, tentent de rejoindre l'Angleterre en se cachant dans les camions qui vont embarquer sur les ferries. Les migrants qui n'arrivent pas à traverser la Manche vivent dans un camp sauvage, le long du canal de Caen, sans eau ni électricité. "En France, on a relogé 14 400 migrants. Ça a coûté 20 millions d'euros à l'argent public", selon Gérald Darmanin, qui insiste sur le fait que c'est à l'Angleterre de revoir sa législation. Et la situation a empiré depuis le Brexit. "Il appartient à l'Angleterre de mettre les moyens pour accepter cette voie d'accès légal comme tous les pays du monde".

Le ministre de l'Intérieur a poursuivi sa visite à Caen, à la Maison de confiance et de protection des familles (MCPF), pour parler de violences intrafamiliales.