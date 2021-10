Démographie: Rouen championne de France

L'INSEE vient de révéler les toutes dernières statistiques démographiques (d'après le recensement 2009) et Rouen affiche un dynamisme unique parmi les grandes villes de France, puisque son nombre d'habitants a grimpé à 113 128 en 2009, contre 111 805 un an plus tôt, soit une augmentation de 1,2%. Derrière, Lyon et Paris (+1%) ferment le podium.

En 10 ans, la population rouennaise a augmenté de 5%. "Cette forte évolution est associée à une production de logements neufs sans précédent, qui s’opère dans le cadre de la rénovation de nombreux quartiers et de l'accent mis par la municipalité sur la construction de logements sociaux et de logements étudiants, estime la mairie de Rouen. "En 2011, des permis de construire ont été délivrés pour 1765 logements neufs, alors que la moyenne des 20 années précédentes s’établissait à 700 par an. En amenant ainsi de nouveaux habitants dans les années à venir, cette dynamique va donc se poursuivre."