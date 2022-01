Bonne table dans l'Orne. Une cuisine du terroir, pour tout le monde !

Au pied de la Nationale 12, à quelques mètres du village de La Lacelle, entre Alençon et Pré-en-Pail, il existe un hôtel-restaurant qui fait le bonheur de tous. Touristes, salariés du BTP, chefs d'entreprise… Chaque midi, ils sont nombreux à venir manger à La Lentillère.

"Ici, on est à la campagne, nous avons des clients locaux avides de produits du terroir et des clients de passage, mes Parisiens-Bretons, comme j'aime à le dire", explique avec sourire Jean-Michel Gentil, le gérant. Il a repris l'affaire en 2004, après quelques expériences professionnelles dans la distribution. À la carte, des plats issus du terroir. Terrines, foie gras de canard, travers de porc… Celui qui prétend avoir "baigné dans la marmite comme Obélix depuis tout petit" propose une cuisine avec des accents de modernité.

"Les circuits courts sont privilégiés"

Petite ou grande faim, en plus des deux menus (le premier à 13,50 € et le second à 19,50 €), un buffet en libre-service est présent dans le restaurant. Charcuterie, carottes râpées et salades y sont proposées. Ce midi, j'ai choisi le menu à 19,50 €. Alors que dehors, la météo est hivernale, j'ai opté pour une entrée chaude : les œufs en cocotte au saumon fumé et au poireau. Les produits sont de qualité et se marient très bien en bouche. Jean-Michel essaie de travailler au maximum avec des producteurs locaux. "Les circuits courts sont privilégiés", confie-t-il. Le plat de résistance m'a été servi par le chef lui-même. "J'aime aussi bien cuisiner que servir mes clients", explique celui qui gère trois salariés à plein temps. J'ai pris une cuisse de canard rôtie aux cinq poivres. Gustativement, le plat a été un voyage à la campagne. Les souvenirs des bons plats cuisinés par ma grand-mère ont refait surface. Pour terminer le repas, rien de mieux qu'une assiette de fromages et de la salade.

Pratique. La Lentillère, Lieu-dit La Lentillère à La Lacelle. Ouvert du lundi au dimanche midi, de 12h à 14h et de 19h30 à 21h. Tél. 02 33 27 38 48