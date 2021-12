Place du commerce. De nouvelles boutiques dans la Métropole de Rouen

La boutique Rares s'est installée le 7 décembre au 7, rue Thouret à Rouen. Ses gérantes proposent essentiellement des accessoires féminins de marques françaises.

En complément de Mille 7 cent 8, leur bijouterie fantaisie de la rue Massacre, Sarah et Bérangère Fouchet ont investi la rue Thouret, près du palais de justice. Elles misent sur "le coloré et le décalé" pour proposer des accessoires féminins, des chaussettes et de la maroquinerie.