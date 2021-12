Caen. Vacances de Noël : quelles sont les visites guidées du moment ?

Les festivités de fin d'année se rapprochent. Afin de s'occuper entre deux préparatifs de Noël, voici quatre idées de visite guidée, à faire en famille à Caen, durant les vacances scolaires par exemple. Histoire, patrimoine et culture sont au rendez-vous avec "Dans la ville illuminée", "Le Chat Déambule", "Comment vivaient les Normands ?" et le Mémorial de Caen.

"Dans la ville illuminée"

Avis aux amateurs d'Histoire et de patrimoine. Mercredi 15 et 22 décembre, à 17 h 30, le temps d'une soirée, l'office de tourisme de Caen propose une visite des merveilles de la ville parée de ses habits de lumière de Noël. Au rythme d'histoires et d'anecdotes, hôtels particuliers, places, églises ou encore abbaye dévoileront leur beauté et leurs charmes. Cette visite de fin d'année s'achèvera vers 19 heures sur le marché de Noël, organisé par Caen Événements place du théâtre, place de la République et boulevard Maréchal Leclerc, où une boisson chaude sera offerte.

"Le chat déambule" : explications

Depuis le début du mois d'octobre, vingt statues de bronze géantes signées Philippe Geluck ont investi l'espace public de Caen. En cette période de vacances de Noël, les mercredis 15, 22 et 29 décembre et samedi 18 décembre, de 11 h 30 à 12 h 30, les curieux sont conviés pour une visite guidée de l'exposition "Le chat déambule". Cette dernière, naturellement pleine d'humour, permettra de découvrir le processus créatif de telles œuvres. Elle sera également l'occasion de poser quelques jalons d'histoire de l'art. Une exposition inédite de tableaux, dessins et sculptures nommée "Caen le chat s'expose ?", en lien avec l'exposition, est toujours proposée jusqu'au lundi 31 janvier, à l'Abbaye aux Hommes.

"Comment vivaient les Normands ?"

Chaque troisième dimanche de chaque mois, le Musée de Normandie propose une nouvelle thématique afin de (re)découvrir une partie de l'Histoire et du patrimoine de la Normandie. Dimanche 19 décembre à 15 heures, place au quotidien de ces habitants. Cette visite thématique proposée dans le cadre du cycle "Une heure en Normandie" est une balade au cœur des collections ethnographiques du musée pour mieux comprendre les évolutions de la société normande du XIXe siècle à nos jours.

Le Mémorial de Caen

À toutes les vacances scolaires, le Mémorial de Caen ouvre ses portes avec des visites guidées spéciales famille. Pendant 1 h 45, le guide aborde les grandes questions de la Seconde Guerre mondiale dans les parcours avec une valise contenant des objets et documents d'archives issus des collections du musée. Du samedi 18 au vendredi 31 décembre, départ tous les jours à 10 h 30, 11 heures, 14 heures et 14 h 30.

Pratique. "Dans la ville illuminée" et "Le chat déambule", informations et réservations : 02 31 27 14 14. "Comment vivaient les Normands ?", réservations : mdn-reservation@caen.fr. Mémorial de Caen, plus d'informations : 02 31 06 06 45.