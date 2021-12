Fécamp. Les agents de la Ville passent aux 35 heures

Le Conseil municipal de Fécamp devrait entériner, lundi 13 décembre, le passage des agents municipaux aux 35 heures. Il s'agit d'appliquer la réforme dite "des 1 607 heures". L'objectif est d'obliger les agents territoriaux qui ne font pas forcément 35 heures à travailler plus. Dans la cité des Terre-Neuvas, les négociations avec les syndicats et la mairie ont abouti lundi 6 décembre, avec la signature d'un accord avec la CFDT. "C'est une obligation nationale, commente Marie-Agnès Poussier-Winsback, la maire de Fécamp. Il a fallu rouvrir des négociations. On s'en serait bien passé alors que ça fonctionnait bien. Il y avait des largesses dans les horaires, avec par exemple des jours de congé selon l'ancienneté. C'était une façon d'être attractif."

Sur Fécamp, il manquait en moyenne une quarantaine d'heures pour atteindre les 1 607 heures. L'accord prévoit entre autres des tickets-restaurants (648 euros par an) pour l'ensemble des agents et une valorisation des jours d'ancienneté. Cette réforme a un coût pour la Ville : 300 000 euros supplémentaires.