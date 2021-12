[Enquête] Caen. Cadeaux : du vintage sous le sapin

"Oh des pogs !", s'étonne un client du magasin Joué Club à Mondeville. Les plus nostalgiques verront l'image de ces fameux objets leur revenir en tête : des ronds de carton ou de plastique, marqués d'un logo, symbole ou personnage sur l'une des faces. Dans les années 90, les écoliers s'affrontaient pour les retourner et remporter ceux de leurs adversaires. Trente ans plus tard, ces jouets refont leur apparition dans les rayons des magasins. Il faut dire que les jouets vintage ont la cote. "Les parents ont envie de transmettre, constate Florian Lévêque, le gérant de la boutique de jouets. Ils veulent faire connaître à leurs enfants les jeux de leur époque." Au milieu des jouets toujours plus innovants et électroniques, se cachent quelques pépites qui refont surface. Parmi les plus plébiscités : les cartes Pokémon, à tel point que le gérant a apposé une affichette à l'entrée pour restreindre le nombre de paquets par client. Ce phénomène s'est notamment accentué avec la sortie des jeux sur la nouvelle console Nintendo Switch, pourtant de nombreux jeunes ne recherchent pas ces nouveautés. "Il y a une grosse tendance sur le retrogaming auprès des jeunes de 14, 15 ans. En une semaine, j'ai vendu toutes les consoles retro de la boutique", confie Hervé Marguin, gérant du magasin Game and Geek de Caen. Ici, les stars des vitrines sont les consoles des années 80, 90, 2000, comme l'Atari ou la Nintendo NES. "Les jeux de maintenant sont beaucoup plus faciles et plus cloisonnés." Pour le gérant, les jeux vidéo des anciennes consoles sont des cadeaux prisés : "Il y a des cotes différentes en fonction de ceux recherchés ou non. Ça permet d'offrir quelque chose de plus cher pour Noël que ce qu'on aurait acheté le reste de l'année." La gamme rétro représente la moitié de ses ventes.

"On retrouve les objets de notre enfance"

Dans les boutiques de jouets, qui se trouvent dans le moment crucial de leur année en termes de ventes, les références qui rappelleront des souvenirs aux adultes venus jouer les pères Noël sont nombreuses. Qui n'a pas connu ou possédé une peluche Monchichi ? Petit singe doux et souriant, plus connu à l'époque sous le nom de Kiki. "Ce sont des produits qui avaient disparu des rayons et qui reviennent en force. Ces objets sont générationnels. Nous les avions quand on était enfant. J'ai 50 ans, donc c'était il y a longtemps", se remémore Stéphane Baglin, chef de secteur chez PicWicToys, dans le centre commercial Mondeville 2. D'autres acheteurs vont privilégier pour leurs enfants des jouets en bois : "Ceux qu'on pousse, qu'on traîne, qu'on tire sans électronique. Il y a un retour des jeux plus naturels et responsables."

La marque Playmobil a, elle, lancé des produits en reprenant des thématiques de séries ou films des années 80 : Retour vers le futur, Ghostbusters, L'Agence tous risques, Scooby Doo… "Ça marche bien parce que ce n'est pas forcément destiné aux enfants. Il y a une tendance qui se dessine actuellement de l'ado-adulte qui achète des jouets pour se faire plaisir aussi bien sur des figurines, du jeu ou des cartes à collectionner."