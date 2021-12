Orne. En novembre, deux morts et trente-quatre blessés sur les routes

Samedi 11 décembre, la préfecture de l'Orne a publié les chiffres mensuels de l'accidentologie dans le département. Concernant le mois de novembre 2021, on déplore vingt-trois accidents qui ont fait deux morts et trente-quatre blessés. À noter que plus du tiers des accidents de ce mois de novembre dans l'Orne se sont produits en intersection, consécutivement à un non-respect des règles de priorité.

Au mois d'octobre : vingt-neuf accidents avaient fait quatre morts et trente-quatre blessés. Le bilan depuis le début de cette année 2021 s'élève ainsi à seize morts sur les routes ornaises.

Au mois de novembre sur les routes de l'Orne, les forces de l'ordre ont procédé à 5 920 contrôles d'alcoolémie, dont 57 se sont révélés positifs, et 435 contrôles ciblés de stupéfiants, dont 60 positifs. Elles ont également procédé à 371 verbalisations pour vitesse excessive, soixante-huit pour téléphone au volant, vingt-neuf pour non-respect d'un stop, dix-sept pour franchissement d'une ligne continue, et onze pour non-respect d'un feu rouge.