Étretat. Hauts-de-forme et flash mob pour rendre hommage à Maurice Leblanc

Le rendez-vous n'a pas rassemblé autant de fans qu'espéré, mais quelques dizaines de courageux se sont tout de même déplacés, samedi 11 décembre, à Etretat, pour rendre hommage à l'écrivain Maurice Leblanc. Le "papa" d'Arsène Lupin, né le 11 décembre 1864 à Rouen, résidait dans la commune. On peut d'ailleurs y visiter sa demeure, le Clos Lupin, et découvrir ses multiples inspirations en Seine-Maritime, pour les aventures de son gentleman cambrioleur. Pour cet anniversaire, et alors que 2021 marque aussi les 80 ans de la disparition de l'écrivain, la municipalité d'Etretat a imaginé un flash mob et invité le public à venir habillé du célèbre haut-de-forme d'Arsène Lupin. Une performance accompagnée en musique par la fanfare havraise Koolcast Brass Gang, dont les musiciens ont bien sûr interprété le célèbre générique du feuilleton télévisé adapté des romans.

Etretat imagine pérenniser ce rendez-vous festif, qui rappelle une scène de la série à succès de Netflix Lupin, librement inspirée de l'œuvre de Maurice Leblanc.