Tennis. Retour en grande pompe pour l'Open de Rouen

Le tableau masculin

Habitués à faire un gros coup, chaque année, dans la programmation du tournoi, les organisateurs ont fait mieux pour ce grand retour de l'Open de Rouen avec deux stars du tennis français à l'affiche : Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga. Les deux trentenaires, loin du niveau de leurs plus belles années, sont toujours aussi populaires auprès du public et restent capables de livrer des matches spectaculaires.

Le Biterrois, tombé à la 86e place au classement ATP, va honorer une promesse faite au directeur du tournoi, Charles Roche, alors qu'une blessure l'avait empêché d'honorer sa participation à la dernière édition. Tsonga, lui, viendra chercher des sensations et se remettre en jambes en vue de la saison 2022. Les deux anciens pensionnaires du Top 10 mondial auront fort à faire contre le reste du tableau, notamment l'Espagnol Pablo Andujar, demi-finaliste du tournoi en 2019.

Le tableau féminin

Cette année, quatre joueuses vont se disputer la succession de la Luxembourgeoise Mandy Minella, gagnante en 2019. La principale tête d'affiche de ce cru 2021 est la Néerlandaise Arantxa Rus. La 63e joueuse mondiale au classement WTA, dans le circuit depuis 2007, a gagné 12 titres dans sa carrière, dont un cette année, en double, à Lyon. Pour sa première participation à l'Open de Rouen, elle fera face à trois joueuses françaises qui espèrent renverser la hiérarchie : Manon Garcia, Salma Djoubri, qui va honorer sa troisième participation, et Alizé Lim, la finaliste de l'édition 2019.

La locale de l'étape

Juste avant son 19e anniversaire, qu'elle fêtera le lundi 20 décembre, Salma Djoubri pourra compter sur le soutien du public du Kindarena pour briller à domicile. La joueuse de Caudebec-lès-Elbeuf, 444e mondiale, est en progression cette saison avec huit victoires sur le circuit professionnel et un titre, en début de saison, à Monastir en Tunisie. Cette année 2021 lui a aussi permis de participer aux qualifications de Roland-Garros, où elle a pu engranger un petit peu d'expérience sans forcément avoir eu l'occasion de se mettre en avant. Éliminée en demi-finales lors de ces deux premières participations à l'Open de Rouen, elle pourrait cette fois rejoindre la finale si elle parvient à se défaire de Manon Garcia, moins bien classée qu'elle et à sa portée, sur le papier.

Trois jours de compétition

Les choses sérieuses débuteront dès le vendredi 17 décembre, à partir de 19 h, avec le premier quart de finale du tableau masculin, entre Pablo Andujar et Julien Obry, le vainqueur des qualifications du tournoi. Grégoire Barrère et Jules Marie prendront ensuite le relais pour savoir qui seront les deux joueurs à affronter respectivement Gasquet et Tsonga en demi-finale, le samedi en fin d'après-midi. Un samedi qui aura commencé, dès le début d'après-midi, avec les demi-finales du tableau féminin, entre Djoubri et Garcia puis entre Arantxa Rus et Alizé Lim. Le clou du spectacle sera évidemment la journée du dimanche, qui commencera avec la finale du tournoi de tennis fauteuil, dès 12 h 30. À 14 h, place à la grande finale dames avant celle des hommes, vers 16 h, pour connaître les vainqueurs de cette édition 2021 de l'Open de Rouen.