Roméo et Juliette vu par Malandain

Roméo et Juliette est un classique où il fait bon avoir de l’imagination et du génie pour obtenir une adaptation scénique prestigieuse et insolite. Thierry Malandain, en conteur naturel, a trouvé l’art et la manière d’adapter le mythe des amants de Vérone dans un ballet présentant au public des danseurs regroupés ou en solo évoluant sur une musique de Berlioz. La version de la tragédie Shakespearienne du chorégraphe vous laissera des images scéniques inédites.



Au fil des scènes, se dessinent, dans une grande liberté, tous les états de l’amour-passion que la troupe du ballet de Biarritz s’empresse de retranscrire avec talent.

En situant l’histoire hors du temps, Thierry Malandain la replace dans un contexte plus contemporain. L’essentiel est de garder du recueil de Shakespeare les états de brutalité, de jalousie et de haine qui amèneront à l’instant tragique. Le sentiment de puissance des amants reste aussi une valeur essentielle de cette représentation qui promet d’être des plus étonnantes.



Pratique. Roméo et Juliette, vendredi 6 janvier à 20h, samedi 8 janvier, à 16h, Théâtre des Arts, Rouen. Tél. 0810 811 116.

(Photo Olivier Houeix)