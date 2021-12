Près d'Etretat. Nouvel éboulement impressionnant sur la plage : "C'est très dangereux"

C'est l'une des plus belles plages de Seine-Maritime, célèbre pour son trou de serrure dans la roche. Un nouvel éboulement s'est produit ces derniers jours sur la plage du Tilleul, au sud d'Etretat. "C'est récent, on estime que c'est arrivé entre dimanche [5 décembre] et lundi matin, indique le maire, Raphaël Lesueur. C'est un promeneur qui nous a alertés."

La sente des douaniers, le chemin piétonnier qui passe au-dessus des falaises, n'a pas été touchée et aucun blessé n'est à déplorer.

90 mètres de long

La municipalité s'est rendue sur place pour photographier le tas de gravats. "On estime qu'il mesure 90 mètres de long sur 40 de large, et 4 mètres de haut. C'est énorme. C'est la première fois que je vois un éboulement d'une telle ampleur", poursuit Raphaël Lesueur, qui rappelle toutefois qu'une faille s'était formée dans la roche depuis un précédent éboulement, en 2018. Un arrêté municipal interdit d'ailleurs de se promener en bas des falaises.

L'éboulement s'est produit non loin de l'entrée de la plage, très fréquentée par les promeneurs. - Tethys 2

La mer se chargera de déblayer la roche. D'ici là, un panneau a été installé à la suite de ce dernier éboulement pour informer les promeneurs.

"C'est très dangereux", rappelle le maire.