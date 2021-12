Covid-19. Les pompiers prévoient 3 000 vaccinations par jour au Havre et à Rouen

Depuis ce mercredi 8 décembre, les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime sont mobilisés pour aider à vacciner contre la Covid-19. Deux nouveaux centres ouvrent sur le territoire, l'un au Parc Expo de Rouen, l'autre au stade Deschaseaux du Havre.

Faire "vite et fort"

Le but est de faire face à la demande de rendez-vous pour la dose de rappel. "Cela fait plus d'un an que le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime s'est investi dans cette crise sanitaire, rappelle le médecin colonel Thierry Senez, médecin chef des sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime. Nous participons à des campagnes de prélèvement et campagnes de vaccination."

Ces deux nouveaux lieux de vaccination ont été mis en place très rapidement, en moins d'une semaine. "On nous a demandé de faire vite et fort. Vite parce que ça devenait une nécessité à la suite des annonces gouvernementales, et fort parce qu'on veut faire le maximum de vaccinations avant les fêtes de fin d'année."

Ce sont ainsi 3 000 vaccinations par jour qui sont espérées dans ces deux nouveaux centres. "C'est une grosse mobilisation de la part des services des pompiers", ajoute le médecin colonel Thierry Senez. Quinze pompiers sont présents en permanence au Parc Expo de Rouen, mais c'est plus largement un "pool tournant" de 150 pompiers qui sont disponibles pour gérer les deux nouveaux centres.

Le centre de vaccination est actuellement prévu pour être ouvert jusqu'au dimanche 2 janvier 2022 au Parc Expo de Rouen.

Le Pfizer est proposé essentiellement aux personnes âgées de moins de 30 ans et le Moderna pour les autres, tous les deux étant des vaccins à ARN messager. Les rendez-vous peuvent être pris sur la plateforme Doctolib, mais les personnes de plus de 65 ans peuvent venir sans prendre rendez-vous.

