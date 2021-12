Bonne table à Rouen. Bar à momo, spécialités tibétaines

L'enseigne est assez discrète dans la rue Beauvoisine à Rouen. Une fois passé la porte du Bar à momo, l'ambiance est tout de suite posée : portrait du dalaï-lama, musique traditionnelle colorée, grande photo du palais du Potala… Pas de doute, il s'agit bien d'un restaurant tibétain. Ngawang Tenzin Namsel Tsang l'a ouvert au mois de juin, avec notamment sa sœur, Khando Khamta Tsang. Ils y proposent différentes spécialités, mais surtout des momos, ce ravioli traditionnel, qui est entièrement fait maison. "On fait la pâte le matin, elle lève quelques heures, puis on peut commencer à faire le ravioli", explique Khando Khamta Tsang.

Un bouillon gourmand

L'équipe les propose au bœuf ou aux légumes. La viande est coupée et préparée sur place, avec des légumes et des épices, et surtout un bouillon qui est à l'intérieur du ravioli. Pas question d'en perdre une goutte. "On croque d'abord le côté du ravioli, on boit le bouillon et ensuite, on mange le reste du ravioli", explique Khando Khamta. Je m'exécute donc quand arrivent à table, cuits vapeurs, une dizaine de momos au bœuf, avec sauce soja et sauce piquante maison pour agrémenter le tout. Le ravioli est copieux, tendre, et le bouillon, très parfumé, vient parfaitement agrémenter la viande, légèrement épicée. L'ensemble est très satisfaisant. La sauce piquante apporte du peps, même si les plus sensibles voudront sans doute l'utiliser avec modération. La dizaine de momos est servie avec une salade de chou marinée.

Comme son cousin, le gyoza japonais, le momo peut aussi être dégusté grillé, après avoir été cuit à la vapeur. Il se mange également directement cuit dans le bouillon, comme une soupe. Le tout est à déguster sur place ou à emporter pour un rapport qualité/prix imbattable : comptez 9 euros pour dix momos au bœuf, 8 euros pour ceux aux légumes.

Une adresse à tester.

Pratique. 114 rue Beauvoisine à RouenTel : 09 53 16 58 08