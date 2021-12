Handball (Proligue). Les Vikings ratent l'occasion de faire un nouveau coup à Strasbourg

Un nouveau pas, après la victoire contre Valence (28-26) vers le maintien en Proligue était possible ce vendredi 3 décembre. En déplacement chez le 14e et premier non-relégable, Strasbourg, Caen a finalement lâché les deux points dans les dernières minutes (29-28).

Le match

Les Caennais ont rapidement dû courir après le score, face à l'efficacité au tir de Bonnemberger (6-4, 12'). Ils se sont même retrouvés à avoir quatre buts de retard, en étant bien trop perméable en défense (9-5, 18'). Mais la bonne fin de période des Normands, et notamment de Lakbi à l'aile, leur a permis de presque recoller (14-13, 30').

A la reprise, les visiteurs, portés par leur défense et Laurent Lagier, sont parvenus à remettre la main sur la marque (17-19, 41'). Les locaux ont ensuite progressivement recollé, grâce à leur gardien Kouassi (21-21, 49'). Mais en fin de match, les attaques ont pris le pas, et Damiani a condamné des Caennais moins disciplinés en attaque (29-28, 60').

La réaction

Roch Bedos (entraîneur des Vikings) : "Beaucoup de détails n'étaient pas en notre faveur ce soir. On commence le match assez mollement, on s'est mis sur le rythme de Strasbourg, et on s'est endormis. On n'a pas été capables de faire l'écart sur nos temps forts, notamment lorsqu'on défendait bien. Ce soir on n'a pas vu un grand Caen. Ca nous rappelle que rien n'est arrivé. On n'a pas su tuer ce match. C'est une grosse déception.".

La stat' : 9

Sur ce match, deux joueurs Strasbourgeois ont marqué 9 buts, Clement Damiani et Joffrey Bonnemberger. Dix-huit buts qui ont coûté trop cher aux Caennais.

La fiche

Strasbourg - Caen : 29-28 (mi-temps : 14-13)

Strasbourg : Pehar 1, Damiani 9, Paris 3, Vucko 1, Baillet 4, Isola, Derouet, Bonnemberger 9, Christin 1, Bartha 1, Kingue. Gardiens : Mathias 8 arrêts, Kouassi 7 arrêts. Entraîneur : Denis Lathoud.

Caen : Muyembo 1, Allais 2, Langevin 1, Mancelle 1, Creteau 6, Lagier Pitre 9, Guillard, Le Merle, Deschamps 2, Lakbi 5, Slassi 1. Gardiens : Santos de Lima 10 arrêts, Portat. Entraîneur : Roch Bedos.

Prochain rendez-vous

Place à la réception au Palais des Sports du deuxième, Dijon, le vendredi 10 décembre à 20h30.