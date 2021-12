Football. À Grenoble, le HAC a beaucoup à se faire pardonner

Le contexte

L'élimination en Coupe de France, la semaine dernière, chez un pensionnaire de National 3 (Chauvigny, 0-0, 4-3 TAB) a forcément mis un coup sur les têtes. Celles des joueurs mais aussi celles des supporters, qui ont été nombreux à appeler au réveil des troupes. Notamment parce que le HAC reste aussi sur trois matchs sans victoire et sans grande saveur en championnat, à l'image de ce nul concédé dans les dernières secondes contre Amiens (1-1). Invités à jouer les premiers rôles pendant de longues semaines, les Havrais (6e) doivent se reprendre s'ils ne veulent pas glisser doucement dans le ventre mou et dans une deuxième partie de saison sans enjeu.

L'adversaire

Comme le HAC, Grenoble reste sur une triste sortie de route en Coupe de France, le week-end dernier, sur la pelouse d'Andrézieux, formation de National 2 (3-0). Mais en parallèle, les Isérois réalisent un début de saison en demi-teinte avec une 10e place et 21 points engrangés (6 victoires, 3 nuls et 7 défaites). Un classement assez terne, après leur beau parcours de la saison dernière, achevée en play-offs d'accession vers la Ligue 1. Avant de recevoir les Ciel et Marine, le GF38 reste sur une défaite à Valenciennes.

La stat'

1. Au cours de ses trois derniers matchs, soldés par une défaite et deux nuls, Le Havre n'a marqué qu'un seul but. Et encore, il s'agit d'un nouveau coup d'éclat de Quentin Cornette, sur un coup franc direct. Depuis deux mois, les Havrais peinent à marquer et plus basiquement à se montrer dangereux. Ils devront corriger le tir s'ils veulent repartir de l'avant, dès ce déplacement à Grenoble.

L'homme à suivre

En l'absence de Jamal Thiaré, sur le retour, et de Khalid Boutaïb, blessé, c'est Pape Ibnou Ba qui sera le fer de lance de l'attaque du Havre pour ce match au stade des Alpes. Arrivé à la fin du mercato en provenance de Niort, le Sénégalais devra se montrer décisif alors qu'il ne pèse que deux buts en dix matchs de Ligue 2 cette saison.

Le groupe

Face à quelques incertitudes sur l'état de ses troupes, notamment en ce qui concerne le défenseur Féfé Mayembo, Paul Le Guen a présélectionné 20 joueurs pour cette rencontre. Évidemment, seuls 18 d'entre eux figureront sur la feuille de match.

Gardiens : Gorgelin et Fofana

Défenseurs : Baldé, Mayembo, Mbemba, Boura, Gibaud, Sanganté, Wam et Nseke

Milieux : Abdelli, Bonnet, Lekhal, Richardson et Kechta

Attaquants : Alioui, Cornette, Casimir, P-I. Ba et Mahmoud