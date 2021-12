Flers. Le groupe de reggae Danakil en concert au Forum

Une idée de cadeau à mettre sous le sapin. Flers Agglo invite le groupe de reggae Danakil dans la salle du Forum le samedi 29 janvier, à 20 heures. Après une année compliquée à cause de la crise sanitaire, Danakil revient avec Rien ne se tait, onzième album du groupe, composé de treize nouvelles chansons aux accents chauds et envoûtants. Côté textes, métissage et réflexion politique jouxtent des thèmes plus sensibles et quotidiens, comme le pouvoir du rêve ou la famille. Une véritable chance pour les Ornais. Marley, le titre le plus connu du groupe, comptabilise plus de 58 millions de vues sur YouTube.

La première partie du concert sera effectuée par l'artiste Almä Mango et son style hip-hop tropical.

Tarifs

Plein : 20 €

Réduit : 13 € avec le Pass+ Flers Agglo (uniquement pour les billets achetés à l'office de tourisme de Flers) et Pass Culture.

Billetterie

• En ligne : flers-agglo.fr, rubrique " Vie culturelle / Aller au spectacle, écouter un concert ".

• Guichet :

­- Office de tourisme de Flers, 4 place du Docteur-Vayssières, 02 33 65 06 75

- Médiathèque de Flers, Pôle culturel Jean-Chaudeurge, 9 rue du Collège, 02 33 98 42 22

- Médiathèque de La Ferté-Macé, Espace culturel Le Grand Turc, 8 rue Saint-Denis, 02 33 14 14 79

• Sur place : dans la limite des places disponibles.