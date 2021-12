Seine-Maritime. Plus de 6 300 jouets déjà collectés par les Rockeurs ont du cœur

"C'est stratosphérique !" Sylvain Guéraiche a du mal à réaliser à quel point les habitants de l'agglomération rouennaise ont été généreux en cette fin d'année. L'organisateur des Rockeurs ont du cœur, à la tête de l'agence Stratégies à Orival, a collecté plus de 6 300 jouets grâce à 55 points de collecte implantés dans différents commerces. C'est trois fois plus que le record établi l'année dernière, où 23 points de collecte étaient disponibles. "C'est la 5e édition dans l'agglo et je pense que nous sommes de plus en plus identifiés par les habitants, ça s'inscrit dans les esprits avec des partenaires fidèles", souligne Sylvain Guéraiche.

Deux soirées de concerts

L'ensemble de ces jouets récoltés permettent de donner "une lueur d'espoir" puisqu'ils sont ensuite confiés aux Restos du cœur qui les redistribuent à ses bénéficiaires. "Pour les personnes qui donnent, ce n'est pas grand-chose. Il leur suffit de faire un peu de tri dans les placards avec des jouets qui ne servent à rien mais qui vont connaître ainsi une nouvelle vie." Seule condition : donner un jouet en bon état, dont la valeur est d'une dizaine d'euros.

Chaque jouet remis donne également le droit à une entrée pour les concerts organisés vendredi 3 et samedi 4 décembre à La Traverse à Cléon. À l'affiche vendredi à 20 heures : Sanseverino, Hasta Siempre et Boule. Pour le samedi, à 20 heures : Sunev and the Applebusters, Dirty Smellers et Little Bob.

"Ces jouets ne vont pas dormir dans un hangar, poursuit Sylvain Guéraiche. Certains centres des Restos du cœur étaient en déficit de jouets et sont heureux de voir une partie de notre collecte arriver chez eux." Un plaisir partagé entre les enfants qui vont recevoir un cadeau à l'approche de Noël et tous ceux qui se sont mobilisés pour donner.