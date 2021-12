Allemagne. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale explose sur un chantier à Munich

Sur un chantier proche de la gare de Munich, en Allemagne, une bombe de 250 kg, datant de la Seconde Guerre mondiale, a explosé mercredi 1er décembre, en début d'après-midi.

Quatre personnes ont été blessées, l'une d'entre elles est grièvement touchée. Des débris ont été projetés à des centaines de mètres et la détonation a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde. Le trafic vers et depuis la gare de Munich a été suspendu. Enfouie depuis plus de 75 ans, la bombe n'a pas été détectée en amont du chantier.

L'Allemagne est pourtant très vigilante sur ces risques, puisque depuis 1945, de nombreuses bombes qui n'ont pas explosé ont été découvertes sur plusieurs chantiers.

En 2020, sept bombes avaient été désamorcées sur le site de construction de la première usine européenne de voitures électriques Tesla. L'usine, qui se situe près de Berlin, sera opérationnelle cette année. Dans la capitale allemande, environ 3 000 bombes seraient encore enfouies dans les sols.