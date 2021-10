Curves, le bon moyen pour atteindre entre filles ses objectifs “forme” et sportifs

L’objectif est double : le renforcement musculaire et l’affinement de la silhouette. La gente féminine s’entraîne, avec l’assistance d’un coach, sur des machines hydrauliques, sans charge de poids. Plus elles vont vite, plus la résistance est grande, plus elles travaillent.

Ce centre s’adresse à toutes les femmes, qu’elles soient adolescentes, mères ou grand-mères ! Chaque nouvelle inscrite passe un “bilan de forme” afin de connaître ses habitudes de vie, d’évaluer les éventuels problèmes de santé. “Nous revendiquons tous les bienfaits du sport pour la santé, l’amincissement, pour se sentir mieux”, indique Béatrice Wazzau, gérante des centres Curves de Bihorel, Petit-Quevilly et Evreux.

Pratique. A Bihorel, avenue des Hauts Grigneux Mach, tél. 02 32 80 09 43. A Petit-Quevilly, 73 rue Pierre Semard, tél. 02 35 89 41 45. Et www.curves.fr