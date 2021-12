Gonfreville-l'Orcher. La nouvelle place du Vieux Colombier inaugurée

Ce vendredi 3 décembre, Gonfreville-l'Orcher inaugure la nouvelle place du Vieux Colombier et lance ses festivités de Noël lors d'un événement festif et populaire.

Après plusieurs mois de travaux, la place du Vieux Colombier est totalement rénovée. L'objectif était d'ouvrir cette place anciennement enclavée et d'en faire un espace aéré, en plein centre-ville. La place est aujourd'hui entourée de commerces de proximité et offre notamment un espace de promenade végétalisé, 42 places de parking et une esplanade qui accueillera le marché hebdomadaire du vendredi matin. Un sapin de 8 mètres de haut y a été planté de façon permanente et sera décoré chaque année à la période de Noël.

Profitant de cette inauguration, la Ville invite ses habitants le vendredi 3 décembre, à partir de 18 heures, pour un événement populaire qui va lancer les festivités de Noël. Au programme : marché nocturne, spectacle musical et lumineux proposé par la Compagnie Soukha et d'autres surprises. Les animations se prolongeront le samedi 4 décembre, stands de jeux, animations culinaires, rencontre avec le père Noël et contes de Noël seront proposés sur la place.

