Le Havre. Les séries à l'honneur pendant quatre jours

"Avec la pandémie, la série a pris une place énorme dans les foyers", constate Ginet Dislaire, responsable des Rencontres du Havre sur les séries, alors que s'ouvre la 6e édition de l'événement, jeudi 2 décembre. Plus que jamais consommé, ce genre va être décortiqué pendant quatre jours à travers une série de conférences à la bibliothèque Niemeyer, et autour d'une thématique : les séries et nos futurs. Au menu, des réflexions sur la science-fiction, les dystopies, l'anticipation, etc.

Seront évoquées notamment Le visiteur du futur, The Leftovers, L'effondrement, Anna, La Quatrième Dimension, Cheyenne et Lola, Squid Game…

Le futur sombre de La Servante Ecarlate

À ne pas manquer, vendredi 3 décembre à 16 heures, une rencontre autour de The Handmaid's Tales (La Servante Ecarlate), avec Nathalie Bittinger, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'université de Strasbourg. "Une série qui parle d'un futur effroyable où les femmes sont dessaisies de tous leurs droits", rappelle Ginet Dislaire. La conférence sera ponctuée d'extraits et se veut accessible au grand public, comme tous les événements de ces Rencontres.

Samedi 4 décembre à 14 h 30, une rencontre présentera la red team. "C'est une équipe de scénaristes, bédéistes, plasticiens, écrivains, cinéastes, etc. sollicités par l'Armée française pour penser l'avenir", précise la responsable.

Édouard Philippe et les séries politiques

Enfin, la série politique The West Wing (A la maison blanche) sera à l'honneur dimanche 5 décembre, avec une projection à 14 heures suivie d'une rencontre avec Edouard Philippe, le maire du Havre et ancien Premier ministre, grand fan de séries politiques. "Ce sera l'occasion d'évoquer avec lui l'adaptation de son roman Dans l'ombre en série télé et surtout d'aborder la place des séries dans la pratique d'un homme politique."

Pratique. 6e Rencontres sur les séries du Havre, du jeudi 2 au dimanche 5 décembre à la bibliothèque Oscar Niemeyer, au cinéma Le Studio et à l'université du Havre. Gratuit. Informations et programme sur la page Facebook Rencontres Havre Séries.