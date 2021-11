Football. Les Bleues bientôt de retour à Caen et au Havre

L'équipe de France féminine de football est attendue en Normandie, en février 2022. Les Bleues disputeront le Tournoi de France contre le Brésil, les Pays-Bas et la Finlande, à Caen (Calvados) et au Havre (Seine-Maritime).

La France tenante du titre

Le calendrier des rencontres n'est pas encore connu, mais le tournoi aura lieu dans la seconde quinzaine de février. Les Françaises avaient remporté ce tournoi amical en 2020 face au Brésil, au Canada et aux Pays-Bas. L'édition 2021 s'était transformée en une double opposition amicale contre la Suisse, après le forfait de l'Islande et la Norvège en raison du contexte sanitaire. "Le Brésil, c'est dans la continuité de ce que l'on fait depuis la naissance du Tournoi de France. Et jouer deux équipes européennes, pour nous, en vue de l'Euro, c'est quand même mieux", a indiqué lundi 29 novembre la sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre. "La perspective d'un tel événement représente une nouvelle opportunité de valorisation du sport féminin sur le territoire", se réjouit le HAC, qui accueillera trois rencontres dans son stade Océane.