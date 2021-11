Orne. Un campus connecté pour étudier à distance voit le jour à Flers

Le campus connecté, "c'est comme être dans un cocon", se réjouit Safia Bechata. À 22 ans, la jeune femme s'est lancée, en septembre 2020, dans un parcours universitaire qui sort de l'ordinaire. Elle fait ses études à distance, au sein de locaux basés dans l'agglomération de Flers.

Le site de Normand'Innov, où est notamment implanté Faurecia, accueille le premier campus connecté du département de l'Orne. À ce jour, trois personnes y sont inscrites. Dans les études à distance, l'autonomie est le maître mot. Les étudiants reçoivent leurs cours sous format PDF et peuvent, par la suite, s'organiser librement. "Nous avons la liberté d'organiser nos journées comme bon nous semble (une présence de 12 heures par semaine sur le site est obligatoire). Il m'arrive de venir sur le campus pour étudier, puis je continue chez moi, à Chanu", confie Safia. Celle qui a vu son souhait d'alternance s'effacer à cause de la crise sanitaire est aujourd'hui heureuse dans ses études, "d'autant plus que le diplôme délivré est le même que dans un parcours 'classique', en présentiel".

Une quinzaine d'étudiants sont attendus l'année prochaine. Le directeur de l'Enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle Pierre Beust est conscient que les étudiants de ce cursus représentent "une petite goûte d'eau parmi les 2,5 millions d'étudiants dans le supérieur".

En France, 900 personnes suivent des cours à distance, dans un campus connecté.