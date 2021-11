Assises de la Manche. Coups de machette : les agresseurs jugés en appel

Deux hommes de 31 et 39 ans comparaissent en appel devant les assises de la Manche à Coutances, du lundi 29 novembre au jeudi 2 décembre, pour violence ayant entraîné une infirmité permanente.

En février 2014, au cours d'une bagarre, ils auraient frappé un jeune homme, aujourd'hui âgé de 26 ans, à coups de machette à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. La victime, grièvement blessée à la tête, est restée handicapée à 80 %. Le jeune homme doit notamment assister au procès.

Jugés une première fois par les assises du Calvados, à Caen, les deux bourreaux présumés avaient été condamnés à dix et à huit ans de réclusion criminelle. Un premier procès en appel avait eu lieu moins d'un an plus tard, devant les assises de l'Orne, mais il avait été renvoyé au terme de quatre jours d'audience après plusieurs incidents. Un renvoi devant les assises de la Manche, à Coutances, et une comparution libre pour les deux hommes remis en liberté entre ces deux procès en appel.