[Enquête] Rouen. Vers une mode plus écoresponsable ?

C'est incontestable. La mode durable, ou écoresponsable, est une vraie tendance. L'offre se développe et le consommateur est demandeur. Selon un sondage Ipsos de 2019, Les Français et la mode durable, près de deux consommateurs sur trois affirment que l'engagement des marques en matière de développement durable constitue un critère de choix important au moment de leurs achats. Cela reste cependant moins important que dans l'alimentation par exemple. Près d'un quart des consommateurs ne sait d'ailleurs pas en quoi consiste le développement durable dans la mode. Et pour cause. Le concept recouvre des dimensions très variées, comme l'origine des matières premières, la traçabilité de la fabrication, le traitement des employés, etc. Difficile donc de s'y retrouver. Pour un tiers des Français, le vêtement durable est lié au made in France. À Rouen, Valentin Jules l'a bien senti quand il a ouvert, en août 2020, sa boutique Le Local, rue Massacre, en proposant uniquement des vêtements made in France. "Ici, tout ce que je propose est fabriqué en France, coupé et assemblé en France", explique-t-il. Seul le tissu, comme le coton par exemple, n'est pas français. Convaincu et militant du made in France à l'ouverture, Valentin Jules voit aujourd'hui les limites du concept : les marques françaises ne se renouvellent pas assez souvent. "Il y a un tee-shirt que je propose depuis l'ouverture. C'est un problème pour les clients fidèles", explique le commerçant, qui regrette aussi un aspect "trop classique" d'une partie des collections.

Plus de transparence

Dès 2022, il va intégrer des produits fabriqués à l'étranger, mais écoresponsables, en privilégiant au maximum des matières bio et des labels qui garantissent le respect notamment des conditions de travail des salariés (lire par ailleurs). Car dans la mode écoresponsable, tout est finalement affaire de curseur et de transparence. C'est le credo de Responsape, une plateforme en ligne lancée au printemps, depuis Rouen, par deux amis d'enfance normands, Florent Thevenet et Camille Thoumas. "On avait envie de démocratiser la mode écoresponsable", explique Camille Thoumas, qui avait repéré le greenwashing "pas toujours hypersincère" de grands groupes. Leur site donne "accès à un dressing écoresponsable", qui rassemble uniquement les marques qui correspondent aux critères qu'ils ont choisi de fixer : la production se fait en France ou en Europe, les fibres sont écoresponsables (lin, coton bio, filières bio ou issues du recyclage ou du surcyclage) et les marques sont toutes françaises. En un clic sur le produit, le consommateur peut voir sa composition, l'origine des matières premières, le lieu de filage, de production, de conception finale, ses labels… En parallèle, le site donne des conseils pour prolonger la vie de ses vêtements ou propose des articles pour sensibiliser aux dangers de la fast fashion et de la surconsommation. "Un proverbe espagnol dit que les vêtements à bas coût finissent par coûter cher", argumente l'entrepreneure pour mettre en avant la durabilité des vêtements.