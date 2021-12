Ça bouge en ville. De belles nouveautés côté commerces à Caen

Ce nouveau commerce est situé au 14 rue de la Gare à Caen. La boulangerie-pâtisserie dispose d'un salon de thé et un espace traiteur.

Les clients sont au rendez-vous dans cette nouvelle boulangerie-pâtisserie ouverte depuis le 9 septembre dernier. En plus d'un choix très large de gâteaux, pains et viennoiseries, on peut aussi profiter du salon de thé et d'une prestation de traiteur pour les mariages ou autres événements.