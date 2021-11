[Podcast]. Michel Bussi signe une enquête sur la disparition du Petit Prince

C'est un projet de longue date auquel notre auteur normand vient de donner le jour. Publié aux Presses de la cité, Code 612, qui a tué le Petit Prince ? établit d'étranges similitudes entre la mort du Petit Prince et la disparition de Saint-Exupéry à bord de son avion, au large de la Corse, le 31 juillet 1944. Inspirée par le manuscrit original du Petit Prince, conservé à la Morgan Library de New York, cette fiction de Michel Bussi nous propose une relecture du livre phare de Saint-Exupéry. Ce conte pour enfant qui a fait vibrer des générations ne cacherait-il pas le testament de son auteur ? C'est sur ce postulat original que l'enquête commence, menée par Neven Le Faou, mécanicien aéronautique, et Andy, détective de la Fox Company. Au cours de ce jeu de piste qui les fait voyager aux quatre coins du globe, les deux protagonistes vont à la rencontre des personnages du conte : un astronome, un allumeur de réverbère, un business man… tous membres d'un club secret.

Michel Bussi, Code 612, qui a tué le Petit Prince ?, Les Presses de la cité, 14,90 €.