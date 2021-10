Cinéma : une année faste à Rouen

Il est vrai que le film d’Eric Toledano et Olivier Nakache enregistrait, dimanche 8 janvier, 17 427 366 entrées, dépassant désormais La Grande Vadrouille.



Une très bonne année pour les multiplex

A eux seuls, les trois multiplexes de l’agglomération comptent 44 salles. “Le bilan 2011 est très bon”, se réjouit Mario Tommasini, directeur des Pathé Docks 76 et Gaumont Grand-Quevilly. “Nous avons enregistré respectivement 1 123 803 (+ 6,74 %) et 891 632 entrées (+ 7,64 %)."

A l’UGC Ciné-Cité, même son de cloche : “609 000 personnes ont fréquenté nos salles, soit une hausse de 5 % par rapport à 2010”, confirme Sandrine Marie, directrice de l’établissement. S’ils reconnaissent qu’Intouchables a été une très bonne surprise, ils affirment que ce seul film n’a pas fait le printemps des salles obscures. “La programmation était très riche en 2011” constate Mario Tommasini. “Certaines personnes venues pour Intouchables n’étaient pas allées au cinéma depuis des années. Les films programmés leur ont donné envie de revenir”, note Sandrine Marie.

A l’ombre des grandes salles et de leurs chiffres qui font rêver, cinémas non franchisés et labellisés Art et Essai mènent cependant une vie souvent difficile.

Les indépendants ont la vie dure

Pour les cinémas indépendants, il n’est pas aisé de se faire une place dans l’agglomération rouennaise. Le Melville, l’Omnia-République et l’Ariel le savent bien.

Au Melville, l’année passée a été difficile et marquée par la reprise, fin juillet, de l’établissement par Galeshka Moravioff. “Nous avons totalisé 48 000 entrées mais étant donné les conditions, ce n’est pas étonnant”, note le nouveau directeur de l’tablissement situé rue du Général Leclerc. “Pour 2012, nous tablons sur 60 à 70 000 entrées.” Les quatre cabines du cinéma seront numérisées pour un montant de 350 000 €.

L’Omnia-République a soufflé depuis quelques mois sa première bougie. Voilà une salle à qui le triomphe d’Intouchables n’a pas profité. Il s’est vu refuser une copie par la société Gaumont, distributrice du film. Hervé Aguillard, le directeur, qui dirige l’Omnia se déclare néanmoins content des 126 000 entrées qu’a comptabilisé le cinéma. “Notre objectif 2012 est de parvenir à la barre des 180 000 entrées. Ce n’est pas inatteignable, ça ne sera pas aisé non plus.”

A l’Ariel, autre cinéma Art et Essai basé à Mont-Saint-Aignan, ouvert seulement les vendredi, samedi, dimanche, “le bilan est plutôt positif, avec 19 060 entrées”, selon Fabrice Ricque, le directeur. “On entend parler partout d’une embellie du cinéma en France, il faut quand même relativiser”, tempère-t-il. “Pour les petites structures, la vie reste dure, voire très dure.” Afin de se maintenir dans la course, l’acquisition de cabines numériques paraît pour tous un passage obligé.

Repères

Multiplexe L’agglomération rouennaise compte trois multiplexes, ces vastes complexes, locomotives du cinéma, qui totalisent à eux seuls 44 salles.

Art&Essai Ce label, qui doit être renouvelé tous les ans, s’obtient sur dépôt de dossier. Les salles art et essai doivent programmer des films d’auteurs, entre autre.

Box Office En 2011, Intouchables arrive en tête du box office rouennais, suivi par Rien a déclarer et Harry Potter. Le discours d’un roi est 9e et Polisse 18e.

Numérique Avec le rééquipement des cabines de projection, les copies 35 mm disparaissent. Au lieu de bobines, elles utilisent des disques durs.

Le défilé des équipes de tournage

Avant-premières, équipes de tournage, stars et metteurs en scène, les propositions faites aux amoureux du grand écran ne cessent de se multiplier. Rouen, idéalement située aux abords de la capitale, accueille régulièrement des comédiens et des réalisateurs, pour présenter leurs films et en débattre avec le public. Omar Sy et plus récemment Franck Dubosc, sont venus tour à tour faire la promotion d’Intouchables et de Dix jours en or.

Les rencontres avec ceux qui se trouvent de l’autre côté de la caméra sont organisées autant dans les salles art et essai que dans les multiplexes. Par exemple, le 7 janvier dernier, l’Omnia-République a accueilli le jeune réalisateur Cyril Mennegun, venu présenter son premier film Louise Wimmer.

Les animations et les événements deviennent nombreux “Aujourd’hui, je suis obligé de refuser des projets culturels”, constate Hervé Aguillard, directeur de l’Omnia.

Anne Letouzé

(Photo Hervé Aguillard, directeur de l’Omnia-République, est heureux de son premier bilan 2011. Le cinéma, qui a un peu plus d’un an, a enregistré 126 000 entrées. Il regrette cependant de ne pas avoir eu accès au film Intouchables, ce qui lui aurait permis de terminer l’année en beauté.)