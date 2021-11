Normandie. De la neige attendue en fin de semaine dans plusieurs départements

Les températures sont bien descendues cette semaine de fin novembre... et cela devrait continuer. Ne soyez pas étonnés si vous apercevez quelques flocons à l'approche du week-end des 27 et 28 novembre, en Normandie. "Comme le montre la carte de probabilité du risque neigeux, c'est principalement l'Orne qui pourrait avoir quelques flocons dans la nuit de samedi à dimanche. La probabilité est à ce jour de 75% pour l'Orne. Ailleurs, le risque est beaucoup plus faible, voire nul sur les côtes", précise Météo France Basse-Normandie. A ce jour, le site Météo France fait mention de neige samedi matin à Villers-en-Ouche et Mortagne-au-Perche dans l'Orne, Etrépagny dans l'Eure et Neufchâtel-en Bray en Seine-Maritime.