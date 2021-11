Tendance Confidences. Entretien sur la cité de Honfleur avec Pascal Lelièvre

Président de l'association historique et patrimoniale Le Vieux Honfleur, Pascal Lelièvre est l'invité, dimanche 28 novembre, de l'émission Tendance Confidences.

Après avoir enseigné l'histoire pendant quarante ans dans la cité de Honfleur, il continue aujourd"hui de s'adonner à la transmission de ce savoir grâce à l'écriture et aux conférences en lien avec la Normandie.

L'historien nous en donne quelques clés de lecture : le patrimoine matériel, naturel, culturel et cultuel. Et pour illustrer le lien entre l'art ancien et l'art moderne, le pont de Normandie, qui enjambe l'estuaire de la Seine, nous invitant ainsi à être des passeurs d'histoire pour que continue de s'écrire l'histoire.