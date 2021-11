Eure. Une centaine d'armes et de la propagande néonazie découverts

Faits Divers, Justice. À la suite d'une perquisition menée le week-end des 20 et 21 novembre, plus d'une centaine d'armes, des munitions et "des objets avec des croix gammées" ont été découverts sur la commune de Mesnil-en-Ouche.