La Renault Twingo devient charmeuse

Sans jamais avoir pu bénéficier de la cote d’amour de la Twingo première du nom de 1993, la seconde génération accomplit depuis 2007 un estimable parcours commercial.



Mais à l’occasion du “face-lift” qui vient de lui être appliqué en vue de relancer la seconde partie de sa carrière, Renault lui a insufflé un net supplément d’âme. Il s’épanouit avec l’habile métamorphose de sa face avant qui tient à l’introduction d’un style de calandre inédit, avec projecteurs ronds et moustaches supérieures.



En outre, comme le profil dégage une certaine raideur, le hayon a également été très retouché, plus galbé et incrusté de feux de recul, avec reprise du bouclier arrière pour accentuer les rondeurs. Allongée de 8,7 cm, la Twingo 2 “phase 2” en sort visuellement consistante et surtout plus sympathique…



De nouveaux coloris plus joyeux, fushia métallisé ou bleu Bermudes, y contribuent aussi. Dans la foulée, les possibilités de personnalisation s’avèrent très élargies. A commencer par l’exécution Gordini, l’une des 6 finitions proposées, ou par la couleur des coques des rétros extérieurs, des baguettes latérales ou les “stripping”, ces adhésifs autocollants de qualité à apposer sur le toit ou d’autres parties de la robe (à partir de 150 €).

Dans l’habitacle, beaucoup de petits changements aussi qui, au bout du compte, signalent la différence : qualité perçue en hausse avec certaines matières d’habillage plus soignées sans bien sûr éradiquer quelques plastiques durs, bas prix d’achat oblige, apparition de notes colorées sur les contre-portes, etc.



Sur le plan mécanique, le maintien des motorisations en cours n’empêche pas une valeureuse diminution des émissions de CO2, qui doit aussi beaucoup à quelques profonds réaménagements aérodynamiques imprimés à chaque version.

Au volant, la dernière évolution de la Twingo étonne favorablement par son toucher de route rigoureux, imputable à la précision retrouvée de la direction, y compris en tenue de cap.

Et son TCe 100 ch pulse mieux qu’il y a quatre ans, plus souple aussi, tout en assurant bien en reprises. Bien filtrés, les trains de roulement – ceux de la Clio 2, l’actuelle Campus - accrochent vaillamment l’asphalte, même sur chaussée humide.

Le 1.5 dCi 85 ch est à peine moins vif. Coupleux et assez silencieux, il se comporte si bien qu’on ne redoute guère les longues étapes, même si la Twingo n’a quand même pas l’étoffe d’une routière.