Caen. L'université et NAE unissent leurs forces pour faciliter l'insertion professionnelle 

NAE, Normandie AeroEspace est le réseau des acteurs de l'aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité en Normandie. L'entreprise a été fondée en 1998 et elle est présidée par Philippe Eudeline. NAE est constitué de 160 membres : des grands groupes industriels, plusieurs aéroports et une base militaire, des PME/ETI, des start-up, des laboratoires de recherche et des établissements d'enseignement. Représentant déjà plus de 21 500 salariés en Normandie, la filière offre des opportunités de carrières.

Des opportunités de carrière

Les métiers sont accessibles à des profils allant du Bac pro au Master 2. "Les métiers industriels, et en particulier dans l'aéronautique, représentent un fort potentiel d'embauches. Il est important de sensibiliser les jeunes sur le fait que ces métiers ont beaucoup évolué et sont aujourd'hui plus attractifs grâce aux outils numériques. Beaucoup de postes sont aujourd'hui numérisés, facilitant notamment l'accès aux femmes, et l'environnement de travail a lui aussi évolué, pour plus de confort et de sécurité", souligne Philippe Eudeline.