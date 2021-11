Saint-Langis-lès-Mortagne. Campagne hivernale des Restos du cœur : "Les enfants vont être gâtés"

Couches, produits de puériculture et d'hygiène, jeux pour enfants et prêt de matériel, l'association Les Restos du cœur, lancée en 1985, ne distribue plus seulement de la nourriture. À l'approche de Noël, le local des Restos du cœur de Saint-Langis-les-Mortagne a fait le plein.

Le Super U de Mortagne-au-Perche a fait don d'une "montagne de jouets". Poupées, voitures, peluches… "Nous avons de tout, les enfants vont être gâtés !", se réjouit la responsable du centre ornais, Marie-Paule Audry.

Des dizaines et des dizaines de jouets seront distribuées par Les Restos du cœur, aux enfants des familles bénéficiaires.

Cette année, la trentaine de bénévoles se prépare à recevoir une quinzaine de bébés, en plus des 200 familles. Pour répondre aux besoins des parents, une personne référente est présente tout au long de la campagne hivernale. "Elle offre une petite boîte avec tout ce qu'il faut pour un nouveau-né."

Repas, hygiène et vêtements

Pots de viande, légumes, et desserts, l'association souhaite répondre aux besoins nutritifs des plus jeunes. "Nous avons une grille avec tous les apports nutritionnels nécessaires pour la bonne croissance."

Les couches, sans doute l'un des produits hygiéniques les plus chers pour les bébés, sont données par l'association. Tout comme à Emmaüs, des vêtements font également partie des innombrables donations. Si la majorité provient des commerces, certains sont faits à la main. "Nous avons un bénévole qui est passionné de tricot. Il confectionne des vêtements et des peluches. Il faut voir leurs yeux scintiller quand on leur fait des cadeaux", sourit Marie-Paule Audry.