Rouen. Madame Bovary : une héroïne tout en nuances

Se plonger en musique dans les pages du roman de Flaubert, c'est l'expérience insolite que nous propose le pianiste virtuose David Kadouch avec ce programme original.

La place de la femme

Pour le pianiste, c'est aussi une toute nouvelle expérience. "C'est mon premier récital hommage consacrée à une héroïne de la littérature", explique-t-il. Un projet mûri de longue date, qui permet d'établir un lien entre musique et littérature : "La lecture du roman de Flaubert a été un grand choc esthétique pour moi : Emma Bovary est un personnage qui me fascine par sa liberté. Même si elle nous agace parfois, on se reconnaît en elle, dans ses doutes, dans sa ferveur romantique, dans la médiocrité de sa vie et dans sa manière de se perdre." Mais établir un programme musical en lien avec Emma Bovary est aussi l'occasion pour le pianiste d'évoquer des femmes compositrices contemporaines de Flaubert et de mettre en avant ces figures féminines qui, à cause de leur sexe, ont vite été oubliées : "Ce programme a donc une dimension véritablement politique", souligne-t-il.

Les quatre saisons d'Emma

"J'ai eu la chance de redécouvrir l'œuvre de Fanny Mendelssohn Das Jahr (L'année), dans laquelle chacune des 12 pièces correspond à un mois de l'année. En relisant le roman de Flaubert, j'ai réalisé que l'intrigue se découpe en quatre événements majeurs- son mariage en mai, le bal en septembre, la représentation de l'opéra en juin puis son suicide en mars- or, les pièces de Fanny Mendelssohn qui évoquent ces quatre mois de l'année résonnent parfaitement avec les états d'âme de Madame Bovary au cours de ces épisodes, comme si elles avaient été composées spécialement pour l'occasion !" C'est donc autour de ces quatre pièces que s'articule le programme, qui suit d'ailleurs la chronologie du roman. "Il s'agissait vraiment de retranscrire musicalement les émotions d'Emma", explique David. Ainsi, la valse pétillante de Léo Delibes évoque les fastes du bal de la Vaubyessard, mais on entendra aussi la retranscription pour piano de l'opéra Lucia di Lammermoor par Liszt.

La portée de Flaubert

Flaubert avait des affinités avec certains des compositeurs sélectionnés dans ce programme, comme Pauline Viardot, dont il fréquentait le salon, ou en tout cas gravitait dans les mêmes cercles intellectuels. Si on ne connaît pas précisément les gouts musicaux de Flaubert, la musique reste omniprésente dans son roman, au moins de manière métaphorique. "On sait qu'Emma est une pianiste accomplie et le romancier évoque l'opéra de Donizetti. Finalement, peu d'œuvres sont citées néanmoins, et cela m'a permis de reconstituer l'ambiance musicale du roman avec beaucoup de liberté. C'est finalement un roman très musical par sa forme, par la qualité du texte et l'harmonie du phrasé !"

Pratique. Mardi 30 novembre à 20 heures, au Théâtre des arts à Rouen. 10 à 21 €. operaderouen.fr