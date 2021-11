Saint-Pierre-en-Auge. Elevage et bien-être animal : une formation unique en France

"Le bien-être animal est un sujet sociétal très important. Il fallait développer une licence au sein du lycée agricole", explique Laurence Noisette, responsable de la licence professionnelle "conseiller en élevage spécialisé en bien-être animal". Après une formation d'éthologie (étude du comportement animal) en 2019, l'enseignante prend conscience de l'importance de ce sujet. "J'ai échangé avec ma direction qui a accepté de créer un parcours sur le bien-être animal. La première promotion a fait sa rentrée en septembre 2020. Il s'agit de la seule licence en France qui propose cette spécialisation", poursuit-elle.

Une formation en apprentissage

Pour intégrer cette formation, plusieurs critères sont requis. "Les étudiants titulaires d'un BAC+2, âgés de 18 à 29 ans peuvent postuler. Ils doivent avoir des notions de zootechnie (sciences et techniques utilisées dans l'élevage) ou de biologie animale", explique la responsable. L'admission se fait ensuite sur entretien. Autre élément clé pour intégrer la formation, trouver un contrat en apprentissage d'un an. Les étudiants suivent des cours pendant 15 semaines. "Il y a de l'anglais, de la communication, du marketing, de la négociation et des modules sur comment évaluer le bien-être animal, comment le comprendre", détaille-t-elle. Le reste de l'année, ils sont accueillis dans les entreprises. Tout au long du cursus, de nombreux acteurs du terrain viennent témoigner de leur expérience. "Aucun frais de scolarité n'est demandé. Les étudiants qui le souhaitent peuvent loger à l'internat du lycée, ce qui leur coûte entre 15 et 20 € par mois", développe Laurence Noisette. Un équipement individuel et des protections sont offerts au début de la formation à chaque étudiant. "Le but, c'est d'enseigner à produire autrement dans le bien-être animal", conclut-elle.