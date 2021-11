Calvados. Le Secours Catholique cherche d'un lieu où les plus démunis pourront cuisiner

"Aujourd'hui, dans les hôtels sociaux, dans le meilleur des cas, il y a un micro-onde", explique Jean-Matthieu Chambon, délégué du Secours Catholique pour l'Orne et le Calvados. Jeudi 18 novembre, le Secours Catholique dévoilait son rapport sur l'état de la pauvreté en France. Dans le Calvados, cela a également été l'occasion d'évoquer les futurs projets. "On souhaite implanter dans le centre-ville de Caen un tiers lieu alimentaire. L'objectif est de permettre aux personnes logées dans des structures sociales de pouvoir cuisiner dans un endroit chaleureux", détaille Jean-Matthieu Chambon, déléguée de l'association pour l'Orne et le Calvados. A terme, ce tiers lieu proposerait du soutien scolaire pour les enfants, des spectacles... Pour l'heure, aucun lieu n'a été défini. "On est en recherche de locaux. Tout l'enjeu va être de travailler ensuite avec les gens du quartier choisi pour que ce soit aussi leur projet et éviter qu'ils prennent peur", poursuit le délégué. L'association devrait entamer le travail sur ce tiers lieu alimentaire pendant l'hiver.

Un projet élaboré en partenariat avec d'autres associations telles que La Banque Alimentaire du Calvados, Les Restos du Coeur, La Croix Rouge et le Secours Populaire.