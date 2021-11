Buzz. Une paire de sneakers portées par Michael Jordan aux enchères

La maison de ventes Christie's New York proposera, du mercredi 24 novembre au jeudi 9 décembre, une paire de Air Jordan XIII "He's Got Game" portées Michael Jordan lors du dernier match de la saison régulière NBA 1997-1998 contre les New York Knicks. A vos agendas !

Ces nouvelles sneakers battront-elles le record établi par les Nike Air Ships de 1984 également portées par Michael Jordan himself ? Ces chaussures de sport ont été vendues fin octobre à près de 1,5 million de dollars.

Proposées dans le cadre de la vente "Handbags x Hype : The Luxury Remix", ces Air Jordan XIII "He's Got Game" ont non seulement été portées par la superstar de la NBA, mais sont aussi signées de sa main. Estimées entre 300 000 et 500 000 euros, les sneakers ont été conçues par Tinker Hatfield et s'inspirent de la panthère noire, notamment dérivée du surnom "Black Cat" de Michael Jordan, avec un bijou holographique au talon évoquant l'œil d'une panthère et une semelle extérieure laissant penser à une patte de panthère.